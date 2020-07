‘Amsterdam blokkeert goede huisvesting arbeidsmigranten’

Strengere regels in Amsterdam voor het verkrijgen van een woonvergunning zorgen ervoor dat arbeidsmigranten uit Oost-Europa vaker wegblijven uit de hoofdstad. Hierdoor dreigen hotels in de stad zonder schoonmaakpersoneel te zitten. Dat stelt uitzendbureau Arbex, dat honderden werknemers als schoonmaker in de hotelbranche aan het werk heeft, met name arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië.

Volgens het uitzendbureau zijn de huisvestingsregels sinds 2016 systematisch aangepast en aangescherpt. „Hierdoor is het onderbrengen van meerdere personen (die niet tot één familie behoren) in een appartement in de vrije sector compleet aan banden gelegd. Bij Arbex worden arbeidsmigranten nu noodgedwongen ondergebracht in de randgemeenten rond Amsterdam”, aldus het bedrijf in een persbericht.

Arbex zegt dat 70 procent van de schoonmakers bij hotels uit Oost-Europa komt. „Nu de hotels weer voller worden, dreigt hun housekeeping in gevaar te komen”, aldus het bedrijf. Volgens het uitzendbureau halen Nederlanders „hun neus op” voor het werk. „Arbex heeft op diverse banenmarkten gestaan, maar dat leverde slechts enkele deelnemers op.”

Arbeidsmigranten verkiezen nu te werken in Scandinavische landen en Duitsland, zegt het bedrijf.