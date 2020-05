Weer een journalist vermoord in Mexico

De Mexicaanse journalist Jorge Armenta is zaterdag vermoord in Ciudad Obregon, in het noorden van het land. Volgens de autoriteiten zijn dit jaar in totaal drie journalisten door geweld om het leven gekomen. Armenta werd bedreigd en stond onder politiebescherming. Bij de aanslag werd ook een agent gedood en raakte een andere politieman gewond.

Mediawaakhond Reporters Without Borders (RSF) onderzoekt het soort bescherming dat de vermoorde journalist genoot. Volgens RSF behoort Mexico tot een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor nieuwsmedia. Het geweld tegen hen houdt vaak verband met drugshandel en politieke corruptie is in Mexico wijdverbreid. Veel moorden blijven ongestraft.

In 2019 zijn er volgens RSF tien Mexicaanse journalisten vermoord.