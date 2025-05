Rubio komende week naar Turkije voor NAVO-overleg

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niets over dat voorstel van Poetin bij de aankondiging dat Rubio naar Antalya zal reizen. „Met het oog op de NAVO-top in Den Haag in juni, zal de minister de agenda van president Trump aanhouden om ervoor te zorgen dat onze bondgenoten een eerlijke bijdrage leveren om de NAVO sterker en effectiever te maken,” staat in een verklaring. De buitenlandministers zullen samen met NAVO-chef Mark Rutte praten over de top in Den Haag.

Poetin wil dat de directe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne 15 mei beginnen in Istanbul.