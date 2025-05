Turkije wil vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne faciliteren

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat er een „historisch keerpunt” is bereikt in de pogingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Deze kans moet volgens hem worden gegrepen en Turkije is bereid daarbij te helpen. Hij zei dat in gesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, aldus een verklaring van zijn kantoor.

Dat laat ook weten dat Erdogan met Poetin over de onderhandelingslocatie heeft gesproken. Erdogan zou ook hebben gezegd dat een alomvattend staakt-het-vuren de nodige omstandigheden zou creëren voor vredesbesprekingen. Het Kremlin meldt dat de twee in detail hebben gesproken over het houden van nieuwe onderhandelingen.

Rusland en Oekraïne toonden zich dit weekend bereid om met elkaar in gesprek te gaan. Poetin wil dat de landen donderdag in overleg gaan, maar Oekraïne heeft vooralsnog niet ingestemd. Oekraïne vindt dat een staakt-het-vuren vanaf maandag de eerste stap naar vrede is. De regering in Kyiv spreekt wel van een „positief teken” vanuit Rusland.

Turkije was in 2022 het gastland van vredesonderhandelingen tussen de landen. Die gesprekken eindigden toen zonder resultaat. Ankara was daarna nog betrokken bij andere onderhandelingen, bijvoorbeeld over de inmiddels verlopen deal over Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee.