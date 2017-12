Ondanks bestand zeker 30 doden in Zuid-Soedan

Ondanks de wapenstilstand in het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan zijn er tijdens gevechten tussen regeringstroepen en rebellen ten minste dertig mensen om het leven gekomen. Een legerwoordvoerder zei dat er door aanvallen in de staat Bieh twaalf militairen, elf opstandelingen en zeven burgers zijn gedood. Beide partijen beschuldigden donderdag elkaar ervan te zijn begonnen. Zondag werd tot een staakt-het-vuren besloten, maar dezelfde dag al werd er weer strijd geleverd.

Na vier jaar burgeroorlog werd in Addis Abeba dankzij bemiddeling van de organisatie van Oost-Afrikaanse landen een akkoord bereikt over een bestand om humanitaire hulpverleners veilig hun werk te laten doen in de belegerde gebieden. In augustus 2015 werd al eens een vredesverdrag ondertekend, maar dat hield geen stand.

De strijd tussen de aanhangers van president Salva Kiir en diens voormalige plaatsvervanger Riek Machar begon eind 2013. Sindsdien zijn tienduizenden mensen omgekomen. Ongeveer vier miljoen inwoners van het olierijke Zuid-Soedan, een derde van de totale bevolking, is voor het geweld gevlucht.