Landen zeggen humanitaire hulp Libanon toe na explosie Beiroet

Veel landen waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Iran en Libanons oude rivaal Israël hebben humanitaire hulp toegezegd na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Bij die explosie zijn tientallen doden en duizenden gewonden gevallen.

De Verenigde Staten staan klaar om Libanon te hulp te schieten, zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag. Het incident vormt een "extra uitdaging in een tijd van reeds diepe crisis", aldus Pompeo.

De Franse president Emmanuel Macron ontmoette dinsdagavond zijn Libanese collega, Michel Aoun, om "zijn steun en die van Frankrijk" te uiten. Macron kondigde daarbij de levering aan van "Franse hulp en middelen".

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het onderzoekt welke steun Duitsland "onmiddellijk" kan bieden. Op datzelfde platform zei de Britse premier Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk elke mogelijke vorm van steun zal bieden. Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegde steun toe aan het "veerkrachtige" Libanese volk.

Voormalig aartsvijand Israël heeft de regering van Libanon medische goederen en andere humanitaire hulp aangeboden voor de Libanese hoofdstad Beiroet. Israël liet in een verklaring weten dat in opdracht van de ministers van Defensie (Benny Gantz) en Buitenlandse Zaken (Gabi Ashkenazi) via diplomaten van andere landen hulp is aangeboden aan Libanon.

Het aanbod vanuit Israël is uitzonderlijk. Israël en Libanon onderhouden geen diplomatieke betrekkingen. Syrië, aartsvijand van Israël, heeft van oudsher een grote invloed in Libanon. Ook is de in Libanon belangrijke militante sjiitische beweging Hezbollah fel anti-Israël.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft Libanon namens Nederland hulp aangeboden bij de zoek- en reddingsoperaties. Ook het Libanese Rode Kruis kan rekenen op steun uit Nederland.

