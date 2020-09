Jom Kippoer door corona anders dan voorbije jaren

Grote Verzoendag in Israël was dit jaar anders dan anders. In de afgelopen dagen werd dagelijks bij meer dan 8000 mensen de besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Politiek en geestelijk leiders riepen Joden tijdens Jom Kippoer (Grote Verzoendag) op niet naar de synagoge te gaan, maar thuis te blijven of in kleine groepjes in de openlucht te bidden.

Volgens berichten in de Israëlische media hield het grootste deel van het publiek zich aan de oproep van de autoriteiten. De vrees in Israël was dat door het synagogebezoek op deze gebeds- en vastendag het aantal besmettingen met het coronavirus drastisch zou toenemen.

De regering heeft vorige week de tweede lockdown uitgeroepen, nadat het land de controle over de tweede golf bleek te hebben verloren. De synagoges zijn dicht, maar voor Jom Kippoer werd een uitzondering gemaakt – mits het aantal bezoekers beperkt zou blijven.

In andere opzichten was Jom Kippoer echter hetzelfde als in alle andere jaren. De politie had zondagavond, toen Grote Verzoendag begon, hekken op straten voor de ingang van Joodse wijken in Jeruzalem geplaatst om te voorkomen dat automobilisten naar binnen zouden rijden. Met name op die plekken in de stad waar Joodse en Arabische wijken dicht bij elkaar liggen, is controle geboden.

Een Palestijn riep maandag door het autoraampje tegen de politieagent bij de wegafzetting: „Hoe kom ik in Issawiya?” „Dat weet ik niet precies”, antwoordde de diender hem. „Maar je moet omrijden.” De chauffeur drukte het gaspedaal in en maakte met zijn zwarte voertuig prompt rechtsomkeert.

In de Arabische wijken van Jeruzalem bleef wél verkeer mogelijk. Daar maakten ook veel wielrenners dankbaar gebruik van. Zij konden hun vervoermiddel ook op de schouders nemen en om de wegafzettingen heen lopen.

Wielrenners

De rust maakte het een uiterst geschikte dag voor de wielersport. Bij een hotel hangt de oranje-blauwe vlag van de Haga, het Israëlische legeronderdeel dat zich met de burgerbescherming bezighoudt. De eeheid heeft het hotel overgenomen om coronapatiënten of burgers die in quarantaine moeten en daar geen geschikte plaats voor hebben, op te vangen.

Vorig jaar om deze tijd stond de parkeerplaats nog vol met bussen van toeristengroepen uit de hele wereld die het Loofhuttenfeest in Jeruzalem doorbrengen.

Het Loofhuttenfeest begint aanstaande vrijdagavond en duurt tot en met vrijdag 9 oktober.