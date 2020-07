Frankrijk stuurt schedels verzetsstrijders terug naar Algerije

Frankrijk heeft de schedels van 24 onthoofde verzetsstrijders uit de koloniale periode teruggestuurd naar Algerije. De stoffelijke resten zijn met een militair transportvliegtuig naar het Noord-Afrikaanse land gevlogen, waar ze met veel ceremonieel vertoon in ontvangst zijn genomen.

De schedels lagen tientallen jaren in een museum in Frankrijk. Dat heerste meer dan 130 jaar over Algerije. Franse legerofficieren zagen de schedels van de tegenstanders van het koloniale bewind als trofeeën. Het gaat onder meer om de stoffelijke resten van Sheikh Bouzian, die aan het hoofd stond van een opstand tegen de Fransen en in 1849 gevangen werd genomen en gedood.

Frankrijk zegt dat het teruggeven van de lichaamsdelen gezien moet worden als een gebaar van vriendschap en verzoening. De gedode verzetsstrijders worden in hun thuisland gezien als helden.

President Abdelmadjid Tebboune was met een militaire erewacht naar het vliegveld gekomen om de overleden strijders te verwelkomen. Hij boog voor iedere grafkist. De president heeft eerder gezegd dat de schedels destijds naar het buitenland zijn gebracht „zodat hun begraafplaatsen geen symbool voor het verzet zouden worden”.

De kisten worden zaterdag in Algiers aan het publiek getoond. Een dag later, op het jubileum van de Algerijnse onafhankelijkheid, worden ze volgens lokale media begraven in de hoofdstad.