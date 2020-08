Eerste coronaherbesmetting in de VS

Wetenschappers hebben een herbesmetting met het coronavirus aangetoond bij een patiënt in de VS die eerder was hersteld van het longvirus. Dit toont aan dat immuniteit na infectie niet absoluut is en dat herbesmetting mogelijk is, blijkt uit het onderzoek. Bovendien was de tweede ziekteperiode van de patiënt ernstiger dan de eerste. Het is echter onduidelijk in hoeverre hier algemene conclusies uit kunnen worden getrokken.

De studie van onderzoekers onder leiding van Richard Tillett van de Universiteit van Nevada is ingediend bij het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet, maar is nog niet onafhankelijk gecontroleerd en gepubliceerd. De zaak blijkt de eerste gedocumenteerde dubbele infectie in de Verenigde Staten te zijn.

Recentelijk hadden onderzoekers in Hongkong, België en Nederland al gedocumenteerde gevallen van herbesmetting gemeld. Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat ervan uit dat er nu wereldwijd bijna 25 miljoen coronavirusinfecties zijn. Hoe lang de immuniteit na besmetting duurt en hoe de duur ervan is gerelateerd aan de ernst van het beloop van de ziekte is ruim acht maanden na het begin van de pandemie nog onduidelijk.

De zaak in de Amerikaanse staat Nevada betreft een 25-jarige patiënt die half april voor het eerst positief testte op het coronavirus. De persoon had verkoudheidsverschijnselen en diarree. Nadat de patiënt was hersteld, waren in mei twee coronavirus-tests negatief. Op 31 mei zocht de patiënt echter medische hulp, hij had symptomen als koorts, hoofdpijn en hoesten. Vijf dagen later werd hij naar de eerste hulp gebracht en moest hij worden beademd. Uit een coronatest in juni bleek hij weer positief te zijn.