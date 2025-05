Pro-Europese premier Roemenië stapt op na succes uiterst rechts

Ciolacu benadrukte hoe de Roemenen zondag hebben gestemd en „dat betekent dat de regeringscoalitie geen legitimiteit heeft, tenminste niet in haar huidige vorm”. Een overwinning van Simion in de tweede ronde zou het Oost-Europese land kunnen isoleren, particuliere investeringen kunnen uithollen en de oostelijke flank van de NAVO kunnen destabiliseren, menen waarnemers. Het zou ook een uitbreiding betekenen van de groep eurosceptische leiders in de Europese Unie, onder wie de Hongaarse en Slowaakse premier.

Om chaos te voorkomen zullen de sociaaldemocratische ministers als waarnemers blijven, totdat een nieuwe regering is gevormd na de tweede ronde van de verkiezingen die gepland zijn op 18 mei, aldus media.

Na de parlementsverkiezingen van december bleef Ciolacu regeringsleider, na een akkoord met de liberalen en de partij van de Hongaarse minderheid. Ze wilden een bolwerk vormen tegen extreemrechts en presenteerden gezamenlijk een kandidaat voor de presidentsverkiezingen, die dus werd uitgeschakeld.

De extreemrechtse Simion won de eerste ronde met bijna 41 procent van de stemmen, voor de partijloze en pro-Europese burgemeester van Boekarest Nicusor Dan (ruim 20 procent).