Bondskanselier Scholz roept Duitse democraten op tot samenhang

In deze tijden is het „geenszins normaal dat een dergelijke verandering op zo’n beschaafde, collegiale en fatsoenlijke manier plaatsvindt” zoals we dat nu hier in Duitsland meemaken, zei de sociaaldemocraat in Berlijn. Democratie betekent niet dat iedereen het altijd met elkaar eens moet zijn. Maar het vereist wel een fundamentele solidariteit, aldus Scholz: „Duitsland is alleen sterk, en alleen dan, als we samenwerken”.

Na de toespraak gaf de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr, Scholz het hoogste eerbetoon dat de strijdkrachten een burger kunnen geven. Het ging om een ceremonie die Grosser Zapfenstreich (taptoe) wordt genoemd. Op verzoek van Scholz speelde een militaire kapel onder meer de soulklassieker Respect, die door Aretha Franklin een wereldhit werd.