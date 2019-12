‘Weinig kennis over wat te doen bij oogletsel door vuurwerk’

Weinig Nederlanders weten wat te doen bij oogletsel door vuurwerk. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en het Oogziekenhuis Rotterdam. 27 procent van de 761 ondervraagden weet wel wat er moet gebeuren, de rest niet.

Toch is het een verbetering ten opzichte van 2016, toen 13 procent van de ondervraagden wist hoe een geraakt oog moet worden behandeld. „Als het oog nog intact is en de pupil nog rond, dan moet het oog zo snel mogelijk worden gespoeld om het kruit eruit te halen. Op deze manier wordt het chemisch letsel aan het oog zoveel mogelijk beperkt”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts van het Oogziekenhuis Rotterdam.

„Als het oog gebarsten of gescheurd is, dan is het belangrijk te voorkomen dat de kostbare structuren in het oog verloren gaan”, stelt De Faber. „Laat daarom het oog zoveel mogelijk met rust en zoek zo snel mogelijk deskundige medische hulp.”

Bij een brandwond op de huid weten meer mensen wat te doen. Ongeveer 75 procent van de ondervraagden weet dat de huid dan moet worden gekoeld met lauw kraanwater. Een grote wond moet daarentegen niet worden afgespoeld, maar direct afgedekt met steriel verband.

Het Rode Kruis meldt dat 21 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt dat ze zelf vuurwerkletsel oplopen.