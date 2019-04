Vrouw schrijft foetus na abortus in in bevolkingsregister

Een vrouw die spijt kreeg van een abortus heeft de foetus ingeschreven als persoon in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat meldt EO-programma Nieuwlicht.

Het is sinds februari dit jaar mogelijk om doodgeboren kinderen in te schrijven in de BRP, als wettelijke erkenning dat het jonge leven bestaan heeft. Voor zover bekend is het nu voor het eerst dat iemand van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt na een abortus.

Don Ceder, advocaat van de vrouw en fractieleider van de ChristenUnie in Amsterdam, zegt in de uitzending dat de overheid door de registratie erkent dat er sprake was van een mens. Presentator van Nieuwlicht Tijs van den Brink stemt daarmee in. „Het rare is wel dat we hier te maken hebben met een foetus die is geaborteerd, die met terugwerkende kracht mens is geworden. Daarmee zegt de wetgever eigenlijk: dit was een mens, of niet?” aldus Van den Brink.