Vijf kerken Elspeet komen in actie tegen „zondige” feesten

De vijf kerken in Elspeet zijn een handtekeningenactie begonnen om te voorkomen dat er voortaan nog „zondige” muziekfeesten in het Veluwse dorp worden gehouden.

Dat bleek uit een brief die deze week werd toegevoegd aan kerkbodes van de hervormde gemeente, de hersteld hervormde gemeente, de gereformeerde gemeente, de gereformeerde gemeente in Nederland en de oud gereformeerde gemeente in Nederland.

In Elspeet werden op 24 maart en op 26 april muziekfeesten gehouden op het terrein van de ijsclub aan de Stakenbergweg. De kerken constateren in hun brief aan de gemeenteleden tot hun leedwezen dat „niet alleen onkerkelijke jongeren deze feesten bezochten, maar ook veel catechisanten en jonge vaders uit onze kerken.”

Geen vergunning

De kerken vragen het college van de gemeente Nunspeet, waartoe Elspeet behoort, geen vergunning meer te geven voor dit soort feesten. Die „passen niet bij wat de Bijbel ons leert. Deze feesten zijn werelds van inhoud en zijn tot oneer van God. Ook passen ze niet bij het christelijke karakter van ons dorp.”

Verder maken de kerken bezwaar tegen de geluidsoverlast van de feesten. „Het geluid was in het hele dorp duidelijk te horen. Wanneer je niets met deze muziek te maken wilt hebben, of die als zondig ervaart, word je toch gedwongen die aan te horen.”

Tot slot wijzen de kerken op het alcoholmisbruik op dit soort feesten. „Op deze feesten wordt in de regel (te) veel alcohol gedronken. Hierdoor wordt aan jongeren al op jonge leeftijd het voorbeeld gegeven dat feesten en veel alcoholgebruik normaal is.”