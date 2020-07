VGZ werkt Rotterdamse ggz-wachtlijsten in twee dagen weg

De wachtlijsten met Rotterdamse VGZ-verzekerden met bijvoorbeeld angst, depressie of persoonlijkheidsproblematiek zijn in een paar dagen met 90 procent teruggebracht. Dat meldt de zorgverzekeraar. Staatssecretaris Paul Blokhuis is er blij mee.

Tot voor kort stonden er in de stad 700 VGZ-verzekerden op een ggz-wachtlijst. Medio juli zijn in twee dagen alle wachtenden, die bekend waren bij de Parnassia Groep, gebeld door deskundigen van deze organisatie. Daarbij werd bekeken wat ze nodig hadden en waar ze terechtkonden.

VGZ was al langer met verschillende andere organisaties over de wachtlijsten in overleg aan een zogenoemde ‘transfertafel’. De bedoeling was cliënten op een lange wachtlijst te verhuizen naar een korte wachtlijst, maar dat is niet eenvoudig. Zo weet een zorgverzekeraar niet bij wie iemand op de wachtlijst staat en worden wachtlijsten door zorgaanbieders niet gedeeld. Een cliënt wordt meestal op een wachtlijst in de buurt geplaatst en beseft zelf veelal niet dat hij of zij wat verder van huis misschien eerder terechtkan.

Op 16 en 17 juli kwam een team van tien behandelaren uit de regio Rotterdam bij elkaar. Dossiers werden bekeken en behoeften telefonisch geïnventariseerd. Het bleek dat sommigen op de wachtlijsten toch al zorg ontvingen, anderen geen zorg meer nodig hadden en weer anderen bij een andere aanbieder meteen terechtkonden.

Staatssecretaris Blokhuis noemt het initiatief zeer welkom. Het resultaat „laat zien dat op basis van inzicht in de opbouw van wachtlijsten én samenwerking in een regio daadwerkelijk forse stappen kunnen worden gezet. Door mensen op de wachtlijst actief te benaderen en door het inrichten van een transfertafel met verschillende aanbieders, kunnen mensen sneller in zorg komen.”

Volgens Blokhuis leent de Rotterdamse aanpak zich ervoor „om op andere plekken in het land te worden toegepast, we weten dat de eerste acties hierin inmiddels zijn ingezet en dat vind ik in elk geval een goede zaak”.