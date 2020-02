Veere in politieke crisis na breuk in coalitie

„Als een donderslag bij heldere hemel.” Zo ervaart fractievoorzitter Ad Maris van SGP/ChristenUnie in Veere het besluit van coalitiegenoot Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) om de stekker te trekken uit de samenwerking met zijn partij en de VVD.

De manier waarop Veere politiek bedrijft berust op een „vechtmodel, waarbij de coalitie en oppositie de strijd met elkaar aangaan”, schreef DTV-fractieleider Adri Roelse woensdag in een brief. Hij mist de harmonie in de gemeenteraad en de „politieke antenne om werkelijk iets te bereiken.”

Maris van SGP/CU is hoogst verbaasd over de brief. „Een coalitie is als een huwelijk. Je begint er vol goede moed aan. Dan komt er een ruzietje, maar daar praat je over en dan ga je verder. Dit is een scheiding zonder overleg.”

Zowel oppositiepartij PvdA/GroenLinks als het CDA zag de breuk wel „een beetje aankomen.” Zo viel het CDA-fractievoorzitter Pieter Wisse tijdens de laatste raadsvergadering op dat DTV-raadslid Roelse „onder druk werd gezet door de coalitie om tegen een motie van de oppositie te stemmen, terwijl hij daar eigenlijk voor was. Kennelijk werd het keurslijf van de coalitie steeds ongemakkelijker voor hem.” Ook PvdA’er Chris Maas zag DTV „worstelen met plannen van het college waar veel weerstand tegen bestaat.” Hij doelt op de verkoop van een gemeenschapshuis in Westkapelle en het verplaatsen van een sportpark in Oostkapelle.

Die omstreden plannen waren volgens SGP’er Maris nog lang niet klaar. „Veel alternatieven zijn nog niet besproken. DTV wil kennelijk geen beslissingen nemen waarvan men denkt dat de kiezers die niet leuk vinden. Dan moet je de politiek niet ingaan. Bovendien moeten SGP/CU en de VVD dat ook.”

De vechtmodus tussen coalitie en oppositie herkent de SGP/CU-fractieleider wel. „Gezonde competitie is niet verkeerd. Als nestor van de raad heb ik wel pogingen gedaan om de verhoudingen glad te strijken. Als mensen niet willen, houdt het op.”

De twee oppositiepartijen willen niet spreken over een vechtmodel in de Veerse raad. Beide benadrukken wel de afgelopen tijd „inhoudelijk stevig oppositie” te hebben gevoerd. Samenwerking met SGP/CU sluiten ze niet uit. CDA’er Wisse zegt niet te willen blijven zeuren over de mislukte coalitievorming twee jaar geleden.

Destijds onderhandelde SGP/CU eerst met winnaar PvdA/GroenLinks en het CDA. Door een gebrek aan vertrouwen koos de partij er op het laatste moment voor om verder te gaan met VVD en DTV. Die partijen wilden de winkels elke zondag open. De SGP/CU stemde uiteindelijk in met een wekelijkse koopzondag in drie toeristische dorpen. „Als we toen hadden geweten dat DTV nu de stekker uit de coalitie zou trekken, hadden we dat natuurlijk niet gedaan”, zegt Maris. „Maar achteraf praten is makkelijk. Op dat moment was het de juiste beslissing.”

Vrijdag spreekt een informateur met de fracties. SGP/CU staat open voor samenwerking met alle partijen. „Persoonlijk zet ik wel een vraagteken bij samenwerking met DTV”, zegt Maris. Hij erkent dat de coalitievorming twee jaar geleden met „de nodige hobbels gepaard ging”, maar wijst erop dat „we nu te maken hebben met een nieuwe situatie.”

Een voorstel om het gat dat DTV achterliet op te vullen, wezen zowel PvdA/GroenLinks en CDA woensdag af. PvdA’er Maas: „Dan zouden wij akkoord gaan met lijn die is uitgezet door de coalitie.” Net als het CDA wil hij kijken naar wat Veere nodig heeft voor de toekomst. Wisse: „De koers moet wat ons betreft flink bijgestuurd worden, zeker op punten waarvoor onvoldoende draagvlak bestaat zoals de verkoop van het gemeenschapshuis.”