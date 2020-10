Urker kotter strandt op Vlieland

De onder Belgische vlag varende kotter Z 575 Hein Senior van de familie Hakvoort uit Urk is maandagochtend gestrand op de Noordzeekust van Vlieland. De kotter, die op weg was van Harlingen naar de Noordzee, kreeg te kampen met motorproblemen en werd daardoor onbestuurbaar. De combinatie van stroming en harde wind voerde het vissersschip naar het Waddeneiland.

Volgens schipper Jelle Hakvoort is niemand gewond en heeft de kotter op het eerste oog geen schade opgelopen. „Het lijkt erop dat alles nog werkt”, zegt hij. Aan boord zijn vier bemanningsleden.

Het schip ligt scheef op het strand. Gevaar dat het schip omvalt is er volgens Hakvoort niet. Bij hoogwater zal bergingsbedrijf Noordgat uit Terschelling met een sleepboot proberen de Z 575 vlot te trekken. „Dan is het wel even spannend”, zegt Hakvoort.

Of de kotter daarna alsnog naar de visgronden gaat, is onduidelijk. Hakvoort: „We wilden op kreeftjes gaan vissen, op zo’n 60 mijl boven de eilanden. Maar we moeten nu eerst van het strand af zien te komen.”