Brand in Helenaveen onder controle

Hoewel er nog steeds rook- en stankoverlast kan zijn, is deze wel minder dan eerder op de dag en daarom is de berichtgeving via NL-Alert gestopt, zegt de brandweer.

De brandweer is nog bezig met nablussen op het terrein in de Brabantse plaats. Een deel van de panden op het terrein is ernstig beschadigd door het vuur en kan mogelijk instorten. Een ander deel heeft de brandweer kunnen redden.