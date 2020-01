Tholen wil vuurwerkverbod

Tholen moet knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden, ook als er dit jaar nog geen landelijk verbod komt. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond uitgesproken.

De raad aanvaardde een motie van SGP, SP en PVV, die het college vroegen een gemeentelijk verbod te regelen wanneer landelijk beleid achterwege blijft. Volgens de initiatiefnemers moet het recht op veiligheid het zwaarst wegen en heeft het maatschappelijk belang voorrang op het belang van inwoners die vuurwerk willen afsteken. „De buitenproportionele overlast, schade, milieuverontreiniging, (dieren)leed, letsel en het geweld tegen hulpverleners” moeten volgens hen niet langer getolereerd worden.

Uit een recente peiling van de Eendrachtbode blijkt dat een grote meerderheid van de Thoolse inwoners voor een verbod op knalvuurwerk is. Een SGP-onderzoek begin 2017 had dezelfde uitslag. Tijdens de laatste jaarwisseling was er ruim 8000 euro schade in de gemeente. Een jaar eerder was dat ruim 2000 euro.