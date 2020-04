Spoel toilet door met dichte deksel in coronatijd

Het doorspoelen van het toilet kan het beste met het deksel dicht.

Dit voorkomt dat uiterst kleine vochtdruppels, aerosolen, die fungeren als dragers van het coronavirus zich in de lucht verspreiden. Dat meldt dr. ir. Francesco Franchimon op de website van het vakblad RCC Koude & Luchtbehandeling. Uit onderzoek bleek dat de hoeveelheid aerosolen tijdens doortrekken met het tienvoudige werd gereduceerd door het deksel vooraf dicht te doen. Een deel van de patiënten verspreidt het coronavirus ook via ontlasting. Ook via uitgedroogde sifons onder wastafels en drooggevallen douche- of vloerputjes kan het virus zich verspreiden doordat vochtige rioollucht kan binnendringen, zo bleek tijdens de SARS-epidemie in 2002. Het controleren van deze watersloten is daarom zinvol.

Bij wandelen, fietsen of joggen is het goed om op grotere afstand dan 1,5 meter van elkaar te blijven, stelt Bert Blocken, hoogleraar aerodynamica aan de TU Eindhoven tegenover de Belgische krant HLN. Als iemand tijdens bewegen ademt, niest of hoest, blijft een wolk van vochtdruppels achter in de slipstream. Blocken adviseert om tijdens wandelen zeker vier tot vijf meter afstand van elkaar te houden in de looprichting. Bij lopen en rustig fietsen tien meter en bij hard fietsen zeker twintig meter.