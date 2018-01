SGP Kapelle wil kat aan de lijn

Als het aan de SGP in Kapelle ligt, komt er een verbod op loslopende katten in deze Zeeuwse gemeente. De partij pleit daarvoor in haar verkiezingsprogramma "Een gezinvol Kapelle".

Aanleiding om het verbod in het verkiezingsprogramma op te nemen is een tweet die SGP-lijsttrekker en wethouder Marco Kleppe een jaar geleden verstuurde over overlast van kattenpoep in een speeltuin in zijn dorp Kapelle. „Die tweet leverde zoveel bijval op, dat wij als partij hebben besloten de discussie over dit onderwerp op gang te brengen”, zegt Kleppe.

In Kapelle is er volgens de lijsttrekker veel overlast van kattenpoep, onder andere in de speelterreintjes bij de reformatorische basisschool Juliana van Stolberg. „Kinderen trappen met hun schoentjes in de poep of krijgen het aan hun handjes. Dat wil je toch niet. De speeltuintjes stinken soms gewoon naar uitwerpselen.”

Het idee van de SGP roept zowel bijval als tegenstand op. „Reacties als: ‘de SGP moet zelf aan een tuigje’, ach daar ben ik niet zo van onder de indruk”, zegt Kleppe. „Het feit alleen al dat er zo hevig wordt gereageerd door voor- en tegenstanders geeft aan dat het een gevoelig punt is. De overlast door hondenpoep in onze gemeente is door gericht beleid en doordat de burgers de regels netjes naleven enorm teruggelopen. Als we ook het probleem van loslopende katten bespreekbaar maken zal ook dat straks misschien tot het verleden behoren.”

Kleppe heeft zelf geen kat, maar hij heeft wel vissen, vogels en konijnen. „Ik ben ook een dierenliefhebber, maar wat is er tegen om je kat aan te lijnen”, vraagt hij zich hardop af. „Je ziet echt wel mensen met hun hond én hun kat aan de lijn lopen. En als je je kat niet wilt aanlijnen, zorg er dan voor dat het dier niet je eigen terrein af gaat. Wat wij als SGP nu in ons verkiezingsprogramma aankaarten is misschien een heel kleine ergernis, maar ook kleine ergernissen verdienen aandacht. Als gemeente kun je niet verbieden dat iemands kat de tuin van de buren in wandelt, maar je hebt wel iets te zeggen over het gebruik van de openbare ruimte. Daarom zegt onze partij: laat honden èn katten niet los rondlopen binnen de bebouwde kom.”