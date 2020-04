Scholieren op zeilschip mogen niet aan land op Azoren

De 25 Nederlandse scholieren die aan boord van het zeilschip de Wylde Swan de oceaan oversteken, mogen niet van boord op de Azoren. Dat was wel het plan, maar door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus is dit niet mogelijk, meldt organisator Christophe Meijer.

Het originele plan was dat de scholieren met de zeilboot zouden rondvaren in het Caribisch gebied en daarna zouden terugvliegen naar Nederland. Door alle maatregelen was dat niet mogelijk, waarna werd besloten om de oceaan maar per boot over te steken.

De Azoren zouden na drie weken zeilen een tussenstop zijn, waar iedereen tot rust kon komen op land. Ondanks dat er niemand ziek is aan boord, mag niemand de Azoren betreden. Ze mogen alleen de vooraf bestelde voorraden ophalen op de kade, aldus Meijer. „Na drie weken zeilen wilde iedereen maar één ding, aan land.”

De Wylde Swan gaat nu eerder dan gepland weer verder met de tocht richting Nederland en komt tussen 20 en 24 april aan. De Azoren zijn Portugese eilanden in de Atlantische Oceaan.