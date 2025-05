Van Zanen tegen ouders relschoppers: schaam je

Dat „kinderen” vorige week hebben meegedaan aan de rellen in Scheveningen, was een schande, zegt de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen. „Voor zover ik weet heeft nog niemand zich spontaan gemeld en gezegd: mijn zoon of dochter was het. Tegen die ouders zeg ik: schaam je. Het is onze stad, van iedereen”, voegde Van Zanen eraan toe.