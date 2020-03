Scholieren op zeilschip gezond begonnen aan oversteek oceaan

Het gaat goed met de 25 Nederlandse scholieren die door de coronapandemie noodgedwongen per zeilschip vanuit het Caribisch gebied naar Nederland terugvaren. Na twee weken quarantaine hebben de scheepsarts en de kapitein vastgesteld dat niemand aan boord van het Friese schip Wylde Swan ziek is.

De opvarenden hebben nog een tussenstop gemaakt op Saint Lucia, waar ze sokken, lange broeken, truien en mutsen hebben ingekocht. Warme kleding had niemand bij zich, want aanvankelijk was het de bedoeling dat ze een wekenlange reis door het Caribisch gebied zouden maken. Onderweg leren ze zeilen én volgen ze regulier onderwijs. De koers werd verlegd naar Amsterdam toen bleek dat ze Cuba niet meer in mochten. Van daaruit zouden ze terugvliegen naar Nederland.

Inmiddels is de Wylde Swan op weg naar de Azoren, de Portugese eilandengroep die halverwege de Atlantische Oceaan ligt. „Er wordt hard gezeild maar het is ook nog ver, 4500 zeemijl is een enorme afstand”, laat organisator Christophe Meijer weten.

De scholieren van 15 tot 18 jaar moeten zichzelf vanwege de deining continu met een hand aan het schip vasthouden. „Met mes én vork eten is er dus niet meer bij”, schetst Meijer. Aan boord hoeven ze zich niet te vervelen. Ze doen aan zelfstudie, krijgen yogales, zagen zondag nog walvissen en hebben voor dinsdag onder meer leiderschapsonderwijs op het programma staan. „Door al die bezigheden en het gigantische avontuur dat deze groep meemaakt, is de sfeer top.”

Naast de 25 scholieren, die afkomstig zijn uit verscheidene plaatsen in Nederland, zijn 12 bemanningsleden en 3 docenten aan boord.