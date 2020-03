Schip met scholieren ‘klem’ in Caribisch gebied om corona

Een zeilschip met 25 scholieren, vier docenten en twaalf bemanningsleden is in het Caribisch gebied in problemen gekomen omdat er vanwege het coronavirus nauwelijks nog havens zijn waar ze welkom zijn. Bij aankomst, dit weekend, in de haven van Saint Lucia had de groep al grote moeite om door de douane en immigratie te komen.

Aan boord van het schip de Wylde Swan van een zeilschool in het Friese Nes maken de kinderen van 15 en 16 jaar een paar weken lang hun schoolwerk en doen ze levenservaring op. „Aan boord gaat het geweldig. Ze zijn sinds 1 maart aan het zeilen in het gebied en niemand is ziek”, aldus zeilschoolhouder Christophe Meijer. „Het hygiënebesef is groot dus er zal ook niemand ziek worden. Maar de wereld waar ze in rondvaren verandert door de coronamaatregelen met het uur. „Aruba, Bonaire en Curaçao hebben de havens al afgesloten. Sint Maarten doet dat dinsdag.”

In plaats van zeilen langs Jamaica en Cuba en dan terugvliegen naar Nederland, is de organisatie nu van plan de groep scholieren over de oceaan terug te laten zeilen, een tocht van maand. „De ouders van de kinderen zijn akkoord”, aldus Meijer. „De voorraden zijn aangevuld, er is verse groente, droogvoer en genoeg brandstof aan boord om de oversteek te maken.”

Probleem is volgens hem nog wel dat de kinderen voorbereid waren op een tropenreis en daarom weinig of geen warme kleding in hun koffer hebben. „We hadden ze bijvoorbeeld ook gevraagd een dunne slaapzak mee te nemen. Zodra dit is opgelost, kan de lange overtocht beginnen.”