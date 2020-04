RIVM gaat bij GGD aandringen op meer contactonderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat met spoed de GGD vragen om meer werk te maken van het opsporen van mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus. „Tot nu toe was gewoon helder dat het te druk was” voor dat zogeheten contactonderzoek, meende Jaap van Dissel van het RIVM. Maar nu de GGD zegt dat wel degelijk te kunnen doen, moet dat „zo snel mogelijk” gebeuren.

Buurlanden Duitsland en België steken veel meer tijd en energie in het achterhalen van de mensen met wie een besmet persoon in aanraking is geweest. Zo kunnen ze diegene ook opdracht geven zich af te zonderen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In Duitsland worden veel flexkrachten ingezet, omdat het per patiënt een tijdrovende klus is om de fysieke contacten te achterhalen.

Nederland heeft dat contactonderzoek losgelaten toen het virus zo snel om zich heen greep dat het niet meer te volgen bleek. Nu het enigszins beteugeld lijkt en het kabinet zoekt naar manieren om niet langer iedereen thuis te houden, maar alleen de mensen die mogelijk besmet zijn, moet het contactonderzoek weer worden hervat.

Volgens Van Dissel kijkt Nederland al naar de aanpak in andere landen en de gevolgen daarvan. Maar of een persoonlijke benadering van contacten zoals in Duitsland de reden is dat de verspreiding afneemt, is niet duidelijk. Het gaat volgens Van Dissel ook om andere zaken zoals de cultuur, het testbeleid en controles. Al die ingrediënten moeten worden gewogen om te kijken of iets in een Nederlandse setting werkt. Hij is benieuwd naar „overtuigende data” uit Duitsland.

Daarnaast wijst de directeur infectieziektebestrijding van het RIVM erop dat bij Covid-19 de besmettingsfase zich vooraan in de ziekte lijkt te bevinden. Zelfs als je meer mankracht bij de GGD’s inzet op het contactonderzoek van een besmet persoon, dan is dat mogelijk te laat om tijdig alle contacten te benaderen. Een corona-app, die in ontwikkeling is, zou mensen mogelijk sneller kunnen waarschuwen dan de GGD kan. „We moeten daar realistisch naar kijken”, zei Van Dissel na de briefing in de Tweede Kamer.