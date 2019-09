Publieke omroep staat stil bij eenzaamheid

In diverse radio- en televisieprogramma’s en online besteedt de publieke omroep volgende maand aandacht aan eenzaamheid. Zo komt omroep MAX op 16 oktober op NPO 1 met een speciale thema-uitzending Eén tegen eenzaamheid, gepresenteerd door Martine van Os en Sybrand Niessen.

In het programma komen ervaringsverhalen voorbij en er is een belpanel met prominenten en professionals van de Luisterlijn, die eenzame mensen te woord staan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en MAX-directeur Jan Slagter geven een dag lang mensen die zich eenzaam voelen een lift naar vrienden of kennissen met wie ze het contact zijn verloren. Ook zijn er minicolleges van hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder en gedragsbioloog Patrick van Veen.

Verder is er bij de EO in de Week tegen Eenzaamheid, die duurt van 1 tot 8 oktober, elke avond op NPO 2 een portret te zien van iemand die zich eenzaam voelt onder de titel Wie kent mij nog?. Dezelfde omroep zendt vanaf 23 oktober op NPO 1 de zesdelige serie Proef Eenzaamheid uit. Hierin wordt een persoon met een druk sociaal leven een week lang afgezonderd van familie en vrienden om te ervaren hoe het is om eenzaam te zijn.

In een aantal plaatsen in het land zijn daarnaast bijeenkomsten rondom het thema eenzaamheid, georganiseerd door Human. Ook op de radio, van NPO Radio 1 tot NPO FunX, wordt stilgestaan bij dit probleem, dat alsmaar groter dreigt te worden. NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman vindt het daarom ook een taak van de publieke omroep om hieraan aandacht te besteden.