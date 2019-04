Petitie voor glucose-sensor in basispakket

Twee diabetespatiënten voeren actie voor de vergoeding van zogenoemde glucose-sensoren. Ze zijn een petitie gestart met als doel zorgverzekeraars over te halen het medisch apparaat voor vergoeding op te nemen in het basispakket.

Volgens de twee, Orietta Koster en Loes Heijmans-Beek, wordt de sensor nu slechts in enkele gevallen vergoed. Ze vinden dat daarin verandering moet komen, omdat de sensor voor de circa 120.000 patiënten met diabetes type 1 in Nederland zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Een glucosesensor kost jaarlijks tussen de 1600 en 4000 euro.

Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte. Patiënten moeten levenslang meermaals per dag zelf insuline toedienen. Een te laag of te hoog glucosegehalte kan lijden tot flauwvallen, coma’s of kan zelfs fataal kan zijn. Dat betekent dat er regelmatig gemeten moet worden. Zonder sensor moeten mensen meerdere keren per dag in hun vinger prikken. Deze methode is veel minder accuraat en kan daarom leiden tot gevaarlijke schommelingen van het glucosegehalte.

De petitie is in minder dan drie dagen al ruim 13.000 keer ondertekend. De twee initiatiefneemsters willen met de petitie naar de Tweede Kamer gaan.