De Curaçaose politicus William ‘Junior’ Millerson is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat is zaterdag bekendgemaakt. Millerson was tot deze maand voorzitter van het Curaçaose parlement, maar leverde die functie in vanwege zijn ziekte. Hij bleef wel aan als parlementariër.

Millerson was voor zijn politieke carrière actief als kareteka en daarna lange tijd als bestuurder in de sport. Vrijdagavond werd hij vanwege zijn verdiensten in de sport opgenomen in de Curaçaose ‘Hall of Fame’.