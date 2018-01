Oprichter De Nederlandse Leeuw gooit bijltje erbij neer

Rutger van den Noort (35), oprichter van De Nederlandse Leeuw, stopt met al zijn politieke activiteiten. Hij heeft ook zijn twitteraccount afgesloten.

„Hoe bekender ik werd, hoe meer ik begon te twijfelen of ik dit wel wilde”, schrijft Van den Noort op de website OpinieZ.com. Van den Noort organiseerde vorige week vrijdag een grootse debatbijeenkomst in Rijswijk over migratie en integratie, waar 2000 bezoekers met elkaar discussieerden over mogelijke oplossingen voor alle problemen op migratieterrein.

Al voor deze bijeenkomst daadwerkelijk plaatsvond, had Van den Noort besloten het bijltje erbij neer te leggen, schrijft hij. Volgens hem legden zijn nevenactiviteiten een steeds grotere (tijds)druk op zijn leven. Hij werd „een slaaf van Twitter, van mijn telefoon en van de publieke opinie”. Hij is daarom gestopt met twitteren en richt zich weer volledig op zijn baan en zijn gezin. „Ook stop ik met columns schrijven voor OpinieZ en voor het Reformatorisch Dagblad. Ik zal niet meer interviewen voor Weltschmerz en tot slot leg ik ook mijn voorzitterschap neer van Stichting DNL (Nederlandse Leeuw) ter beschikking.”

De stichting publiceerde gisteren, als resultaat van de brainstormsessie van vorige week, een top-10 van oplossingen. De eerste drie daarvan luiden: „1. stop met het gebruik van ons leefniveau als maatstaf voor de rest van de wereld, 2. stimuleer de Nederlandse bevolkingsgroei en geef aandacht aan grote gezinnen, 3. het gezag van de politie wordt hersteld door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden in combinatie met de zachte hand van buurtmoeders”.