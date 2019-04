OM eist 1,5 jaar tegen opruier jihad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen de 28-jarige Amsterdammer Mounim A. achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, wegens het verspreiden van opruiend, jihadistisch beeldmateriaal. A. fungeerde als digitaal doorgeefluik van gruwelijke beelden, bedoeld als propaganda voor terreurorganisatie IS.

Volgens het OM heeft hij via berichtenplatform Telegram honderden video’s en afbeeldingen verspreid van bijvoorbeeld onthoofdingen, martelingen en oproepen om aanslagen te plegen tegen westerse doelen. Voorafgaand aan het formuleren van de strafeis toonde het OM een reeks fragmenten, in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

De politie kwam A. op het spoor via verdachten die een speciaal anti-terreurteam al in het vizier had. In het daaropvolgende onderzoek kwamen de Telegram- en Facebookaccounts van A. in beeld, die gebruikt werden voor de verspreiding van strafbaar beeldmateriaal. Vorig jaar zomer pakte de politie A. op. Na een paar maanden voorarrest stelde de rechter hem in oktober onder voorwaarden op vrije voeten. Het OM heeft zich daar destijds tegen verzet.

A. heeft verklaard dat hij niet wist dat het strafbaar was wat hij op internet uitspookte en dat hij het op aangeven van anderen deed. Een volstrekt ongeloofwaardige verklaring, meent het OM. „A. ging goed doordacht en doelbewust te werk en wist waar hij mee bezig was. Zijn omgeving heeft hem op de strafbaarheid ervan gewezen. En op zijn beurt heeft hij anderen gewaarschuwd.” Ook wees het OM op de veelzeggende aliassen die A. op internet gebruikte, zoals Abu Bakr, een afgeleide van de naam van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.

A.’s advocaten bepleitten vrijspraak, onder meer omdat het materiaal dat hij heeft verspreid vrijelijk op het wereldwijde web te verkrijgen zou zijn. A. zou bovendien niet op een groot publiek hebben gemikt bij de verspreiding van de bloederige, angstaanjagende beelden.