NOS-directeur Eringa werkt komende maanden zonder beloning

„Eén ding staat als een paal boven water: had ik van tevoren geweten dat mijn beloning zoveel vragen en kritiek zou oproepen, dan had ik het nooit zo gewild”, stelt Eringa in een verklaring. „Met het inzicht van nu neem ik mijzelf dat gebrek aan alertheid kwalijk, maar ik heb hart voor de publieke zaak en voor de NOS in het bijzonder en ik wil niet dat de NOS in haar functioneren wordt belemmerd door discussies over wat ik verdien.”

Eringa mocht juridisch meer loon krijgen omdat ze werd betaald als interimmer. Zij heeft de raad van toezicht laten weten dat haar beloning onderaan de streep geen verschil mag maken met wat een vaste directeur bij de NOS verdient en dat geldt voor de hele periode dat ze bij de NOS werkt.