Verstoorders vrijheidsviering Wageningen vrij, nog wel verdachte

De verdachten hebben volgens de politie de openbare orde verstoord door over hekken te klimmen en te schreeuwen, wat „niet passend” was bij het karakter van een herdenking. De verstoring gebeurde tijdens een toespraak van minister Ruben Brekelmans van Defensie op het 5 Mei Plein in Wageningen, dat maandag het decor was van de Nationale Viering van de Bevrijding.

Later werd op een festivalterrein in Wageningen een rookbom op het podium gegooid, vlak nadat premier Dick Schoof daar het bevrijdingsvuur had ontstoken. Behalve Schoof stond ook de Poolse premier Donald Tusk op het podium van het bevrijdingsfestival. Hij werd door beveiligers weggevoerd. Tusk had eerder maandag de 5 mei-lezing gehouden.

Voor het gooien van de rookbom is nog niemand aangehouden. De politie zegt onderzoek te doen naar wie daar verantwoordelijk voor was. Er waren volgens de politie van tevoren geen signalen over een mogelijke verstoring van de openbare orde tijdens het bevrijdingsfestival in Wageningen.

De verdachten zijn een 22-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Nijmegen, een 22-jarige man uit Enschede, een 23-jarige man uit Arnhem en een 40-jarige man uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.