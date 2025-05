Faunabescherming vecht vergunning voor doden wolf Gelderland aan

Hij wil zo voorkomen dat de wolf al dit weekend zou kunnen worden gedood. De provincie kondigde een bezwaartermijn van twee dagen aan na publicatie van het besluit. „Een bezwaartermijn van twee dagen bestaat helemaal niet”, aldus Koffeman. Volgens hem is de situatie niet acuut. „Als het een gevaarlijke wolf is, is het wel bijzonder dat het park de afgelopen drie weken gewoon open was. Dan hadden bezoekers toch gewaarschuwd moeten worden.”

De Faunabescherming vraagt zich verder af wie eigenlijk het DNA-onderzoek heeft gedaan nadat een hardloopster op De Hoge Veluwe was gebeten door een wolf. Koffeman: „Het DNA zou zijn afgenomen door een jachtopziener, dat vind ik opmerkelijk.”