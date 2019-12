Nationaal Holocaust Museum komt er waarschijnlijk in 2022

Het lijkt erop dat het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam in 2022 officieel de deuren kan openen. De financiering van de nieuwe culturele instelling aan de Plantage Middenlaan is vergevorderd, waardoor het ernaar uitziet dat de benodigde 23,3 miljoen euro wordt opgehaald.

Op 2 februari sluit het tijdelijke museum, het Nationaal Holocaust Museum in oprichting, de deuren voor een verbouwing van twee jaar.

Op dit moment is er nog 7 miljoen euro nodig, maar door onder meer donaties van particuliere betrokkenen is er vertrouwen dat dit bedrag er komt. Verder hebben het Anne Frank Fonds Basel, Claims Conference (VS) en de Nederlandse Spoorwegen bijgedragen aan de komst van het museum, dat de volledige geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertelt.

Een van de particuliere donateurs, zogenoemde ‘governors’ die minimaal een bedrag van 100.000 euro hebben geschonken, is de Amerikaanse zangeres Barbra Streisand. Ze noemt het „een eer om bij te mogen dragen aan de totstandkoming van een herdenkingsplek die een getuigenis is van de onmenselijke verschrikkingen van de Holocaust en de moed, waardigheid en het geloof van zijn miljoenen slachtoffers en overlevenden”. „Dit is een geschiedenis die de wereld nooit mag vergeten.”

Het museum komt op de plek van de Hollandsche Schouwburg en de voormalige Hervormde Kweekschool. De Hollandsche Schouwburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog de verzamelplaats, gevangenis en deportatieplaats voor Amsterdamse Joden naar Westerbork en de vernietigingskampen. De Kweekschool was een plek waar vandaan met behulp van het verzet honderden kinderen naar een veiligere plek werden gesmokkeld.

Architectenbureau Office Winhov doet de verbouwing. De Hollandsche Schouwburg, die nu een herdenkingsplek is, sluit in juni de deuren.