Na Kindertelefoon is er vanaf 1 mei ook Oudertelefoon

Vanaf vrijdag 1 mei treedt de Oudertelefoon in werking. Het initiatief is bedoeld voor ouders en opvoeders die een luisterend oor nodig hebben. Het is een variant op de Kindertelefoon, die vorig jaar zijn 40-jarig bestaan vierde.

De Oudertelefoon wil stimuleren dat ouders en opvoeders meer gaan praten over vervelende of lastige situaties rond opvoeden. Met de slogan ‘Zeg het gewoon. De Oudertelefoon’ maakt de gratis en anonieme dienst zich bekend aan heel Nederland.

„Door de coronamaatregelen en de combinatie van thuiswerken, zorgen en onderwijs faciliteren, staan momenteel steeds meer ouders onder druk. Dat is ook terug te zien in de toegenomen cijfers over huiselijk geweld en het aantal telefoontjes naar de Kindertelefoon”, meldt de nieuwe dienst.

De Oudertelefoon wordt bemand door vrijwilligers met een achtergrond in de zorg, het onderwijs, psychologie en/of coaching. Samen met een groot team vrijwilligers wordt een reclamecampagne opgezet om zo veel mogelijk ouders in Nederland te bereiken.

De oprichters zijn vier alumni van de Nationale DenkTank, die zich richten op creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Op werkdagen is de dienst, die ook na de coronacrisis blijft bestaan, van 09.00 tot 15.00 uur bereikbaar op het nummer 085-1304658. Bovendien is er de mogelijkheid om te chatten via www.oudertelefoon.nl.