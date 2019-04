Mogelijk brandstichting bij Leerdamse kerk in aanbouw

In het kerkgebouw in aanbouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Drossaardslaan in Leerdam heeft vrijdagmorgen vroeg brand gewoed. Het vuur was snel gedoofd en de schade valt mee. De politie onderzoekt de oorzaak, brandstichting wordt niet uitgesloten.

Het vuur werd op Goede Vrijdag rond half zes ontdekt door een voorbijganger. „Even voor zeven uur werden we door de aannemer op de hoogte gesteld. Die was als verantwoordelijk persoon ook als eerste gewaarschuwd. Rond zeven uur was het ergste alweer voorbij. De brandweer was nog aan het nablussen, de politie was al weg”, vertelt Johan Benschop, voorzitter van de bouwcommissie en diaken van de Leerdamse ggiN.

Volgens Benschop ontstond het vuur in een hoek van de kerk, van daaruit kroop het omhoog naar de dakgoot. „Die heeft nog even gebrand, maar het vuur werd snel geblust. Het zag er in eerste instantie best ernstig uit. Dat heb je al gauw met al dat isolatiemateriaal, gelukkig hebben de dakplaten geen vlam gevat. We hebben geen idee hoe groot de schade precies is. Later deze week is er weer bouwoverleg, dan horen we meer.”

Opmerkelijk genoeg werd de brand het eerst gemeld op de website Geenstijl. Daarin stond vrijdag onder de kop ”Brand(stichting) in nieuwe grefo-kerk Leerdam – het komt nu wel heel dichtbij” het bericht dat er in de nacht van donderdag op vrijdag bij meerdere kerken in Leerdam pogingen tot brandstichting zouden zijn geweest. Dat zou geleid hebben tot verhoogd toezicht op alle Leerdamse kerken.

Dat laatste kunnen plaatselijke kerkbestuurders en de politie niet bevestigen. En ook Benschop waakt voor sensatiezucht. Toch ziet hij brandstichting in de nieuwbouw aan de Drossaardslaan wel als een serieuze optie.

„Er was op Goede Vrijdag niemand aan het werk. Bovendien liggen er in de hoek waar de brand ontstond geen elektrische leidingen, zodat kortsluiting eigenlijk uitgesloten is. Vandaar dat we niet kunnen uitsluiten dat de brand aangestoken is.”

De voorzitter van de bouwcommissie wil het incident niet groter maken dan het is. „Natuurlijk zijn we geschrokken, zoiets verwacht je niet. Geen idee wie het gedaan zou kunnen hebben. Met buren en wijkbewoners onderhouden we uitstekende contacten. We spreken elkaar regelmatig, ze houden de bouwplaats voor ons in de gaten en bellen direct als er iets vreemds gebeurt. We hopen maar dat het kwajongenswerk is geweest en dat het niet gaat om een bewuste actie tegen de kerk. We willen het incident niet onnodig opkloppen.”

Opmerkelijk genoeg rukte maandagavond 15 april –vier dagen voor de brand in de kerk– de brandweer ook al uit naar het gebouw van de GBS in de Nijverheidstraat in Leerdam.

Het is de bedoeling dat de nieuwe kerk, die 750 zitplaatsen telt, in december van dit jaar in gebruik wordt genomen. Volgens Benschop komt die planning door de brand niet in gevaar. Op dit moment huist de ggiN in een gebouw aan de Nieuwstraat in het centrum van Leerdam. Daar is met name gebrek aan zaalruimte voor vergaderingen, catechisatie en verenigingswerk. Ook heeft de kerk daar nauwelijks parkeerruimte.

Op de nieuwe locatie aan de Drossaardslaan bestaat de mogelijkheid om op termijn een pastorie en een dienstwoning te realiseren.