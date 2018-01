Machiavelliprijs voor oud-minister Ploumen vanwege abortusfonds

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar oud-minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) voor haar initiatief SheDecides. „Deze beweging bracht in een recordtempo bijna 400 miljoen euro bij elkaar voor het recht van vrouwen en meisjes over de hele wereld om zelf te kunnen beslissen of ze kinderen willen, wanneer en met wie”, aldus het juryrapport.

Ploumen is met haar zelfbewuste vastbeslotenheid zelf ook een wonder van communicatie, vindt de jury. „Zij hield de ogen op de bal om te voorkomen dat vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden op achterstand zouden worden gezet.”

De Machiavelliprijs wordt elk jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. Vorig jaar won het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.