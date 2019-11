„Huidige PFAS-meting geeft onbetrouwbaar beeld”

De PFAS-meting die door de overheid wordt gehanteerd geeft een onbetrouwbaar en onnauwkeurig beeld. Dat concludeert bureau S&R Milieuadvies in een rapport in opdracht van de Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven dat in handen is van BNR.

Het bureau liet een stuk grond analyseren door drie verschillende laboratoria met als resultaat drie stuk voor stuk significant verschillende PFAS-uitkomsten. Dus kan geen uitspraak worden gedaan over de werkelijke waarde van PFAS in de grond, valt uit het rapport op te maken.

Projectleider Sander Vermaat van S&R Milieuadvies heeft het bij BNR over een spreiding van uitkomsten die ver boven de norm van 0,1 microgram PFAS liggen. „Wij denken dat een norm van 5 tot 10 microgram per kilogram droge stof veel realistischer is”, aldus Vermaat.

Directeur Jaap van der Bom van de Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven pleit naar aanleiding van de bevindingen voor meer onderzoek.