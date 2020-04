Hoe corona gemeenten op Biblebelt stevig raakt

De coronacrisis raakt diverse plaatsen van christelijke signatuur fors. Ook acht gemeenten in de Biblebelt horen tot de zwaarst besmette plekken van Nederland.

GOEREE-OVERFLAKKEE

48,0 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

223,8 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

Op het Zuid-Hollandse eiland is onder meer woon-zorglocatie Nieuw-Rijsenburgh in Sommelsdijk hard getroffen door het coronavirus. Daar zijn 42 personen positief getest en overleden zeker 7 mensen. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland telt 35 besmettingen en 1 overlijdensgeval.

Maandag sloot hospice Calando in Dirksland de deuren vanwege de virusuitbraak. Van de vijftien verpleegkundigen zijn er negen ziek. Ook zijn twee artsen uit de running. „Ik vind het vreselijk, maar we kunnen niet anders”, zegt directeur John Kremers van de hospice dinsdag desgevraagd. Calando is een zogeheten highcare hospice voor hoogwaardige zorg. „Wij kunnen niet zomaar even vervangend zorgpersoneel regelen.”

HEERDE

91,5 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

215,2 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

Gemeten naar het percentage ziekenhuisopnames kun je de Veluwse gemeente Heerde het zwaarst getroffen dorp in de Biblebelt noemen. In verpleeghuis Brinkhoven overleden acht ouderen aan het dodelijke virus. Ook in de vrije evangelische gemeente Kruiskerk trekt de crisis diepe sporen. Daar waren tot dinsdag vijf mensen overleden.

Tweede loco-burgemeester Jan Berkhof, dinsdag, desgevraagd: „Dit is hectisch. De situatie in zorgcentrum Brinkhoven is buitengewoon heftig Ik maak me grote zorgen over kwetsbare senioren in Heerde. Het virus is breed verspreid in onze lokale samenleving, ook in zorgcentra hier en in de regio.”

KAMPEN

62,6 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

127 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

Onder meer de gereformeerde gemeente van Kampen lijdt onder de virusuitbraak. Binnen de kerkelijke gemeente is afgelopen dagen mede als gevolg van het coronavirus inmiddels een viertal oudere mensen overleden. Ook liggen enkele gemeenteleden in het ziekenhuis. Vier mensen uit de kerk werden weer ontslagen uit het ziekenhuis, onder wie iemand van middelbare leeftijd. F. J. Verweij, voorzitter van de kerkenraad, dinsdag: „Dit legt een druk op ons allemaal. Het heeft een grote impact. Er gaat een sprake vanuit. Pastoraal bezoek bij stervenden in het Zwolse ziekenhuis Isala mag niet. Per telefoon wordt ook gelezen en gebeden met nabestaanden.”

NEDER-BETUWE

90,4 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

135,6 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

Burgemeester Jan Kottelenberg, dinsdagmiddag desgevraagd: „Beangstigend dat haast elke dag een van onze inwoners overlijdt. Inmiddels zijn het er vijf, en ik ben bang dat het niet de laatste is. In de kring van huisartsen hoor ik dat de situatie stabiel is. Er is hoop dat het aantal nieuwe gevallen afvlakt. Het virus is overal, ik denk ook in alle zorgcentra in Neder-Betuwe. Onze buurgemeente Overbetuwe is ook zwaar getroffen. Maar daar vieren ze carnaval. Hier niet. Ik ben geen medisch expert, het is speculatie, maar ik vermoed dat de verspreiding van het virus te maken heeft met het feit dat in Neder-Betuwe kerkdiensten massaal bezocht worden. Op biddag op 11 maart, toen er nog geen beperkingen van de overheid golden voor aantallen kerkleden per dienst, zaten kerken nog vol. Achteraf bezien hadden de maatregelen, waar kerken zich hier goed aan houden, misschien eerder moeten worden genomen.”

NUNSPEET

53,9 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

186,7 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

„We kijken terug op een verdrietige week. Meerdere sterfgevallen en een groeiend aantal besmettingen”, schreef de Nunspeetse burgemeester Breunis van de Weerd maandag in een open brief aan zijn inwoners. „Er is spanning en onzekerheid.” Nunspeet vorm met aangrenzende gemeenten een coronabrandhaard in het noorden van de Veluwe. Onder meer het overlijden van een bekende oud-ambtenaar hakt erin. Van de Weerd vraagt in de brief aandacht voor het „isolement van ouderen en in het bijzonder alleenstaanden. Heb oog voor elkaar!”

OLDEBROEK

25,4 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

126,9 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

In een poging de crisis het hoofd te bieden, is in Oldebroek het centraal meldpunt OldebroekCoronahulp opgezet. De gemeente biedt in samenwerking met vrijwilligersorganisaties hulp op allerlei terrein. Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg op de site van de gemeente: „Bij hulpvragen kunt u denken aan iemand die uw boodschappen doet, uw hond uitlaat, medicijnen ophaalt, een luisterend oor is of er gewoon even voor u is wanneer dat nodig is.”

De coronacrisis heeft onder meer forse impact in de hervormde gemeente Oldebroek. Enkele gemeenteleden overleden. Zondag werd er voor een tiental coronazieken voorbede gedaan. „De crisis heeft hier een bijzonder grote impact. Er heerst zo veel onzekerheid”, aldus J. van Wijnen, scriba van wijkgemeente 1, dinsdagmiddag.

THOLEN

77,6 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

132 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

Onder meer de hervormde gemeente Tholen kampt met het coronavirus. Diverse gemeenteleden moesten naar het ziekenhuis. „Twee leden van in de zeventig liggen in zorgelijke toestand op de ic in Bergen op Zoom”, zegt scriba J. P. C. van Zielst dinsdag. „We hopen en bidden dat ze erdoor komen.”

Van Zielst is „achteraf heel dankbaar” dat er sinds zondag 15 maart al geen predikant meer op de kansel stond in de Grote Kerk in het Zeeuwse stadje en daardoor dus ook geen tientallen mensen bij elkaar waren in een dienst. „Misschien hebben we zo voorkomen dat het virus zich nog sneller kon verspreiden.” Zondag kon de gemeente digitaal meeluisteren met een preek over artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, over Gods voorzienigheid.

ZWARTEWATERLAND

88,1 coronapatiënten per 100.000 inwoners in ziekenhuis opgenomen.

198,3 coronapatiënten per 100.000 inwoners gemeld.

Binnen de gemeente Zwartewaterland houdt corona zeker het stadje Hasselt in zijn greep. Extra politie moet erop toezien dat de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen, worden nageleefd. Binnen de plattelandsgemeente overleden zeker tien burgers aan corona. Met name woon-zorgcentrum De Hazelaar in Hasselt is zwaar getroffen, meldt RTV Oost.

„Dit is een beproeving. Laten we hopen en bidden dat voorzorgsmaatregelen snel gunstige effecten zullen hebben”, zei burgemeester Bilder vorige week in het Reformatorisch Dagblad.

Toelichting bij coronacijfers

De in het artikel hiernaast vermelde cijfers over ziekenhuisopnames van coronapatiënten zijn geput uit gegevens die het RIVM dinsdagmiddag publiceerde.

De acht in het artikel beschreven gemeenten in de Biblebelt vallen allemaal in de zwaarste besmettingscategorie, dus 125 of meer gemelde patiënten per 100.000 inwoners. De cijfers over aantal gemelde patiënten zijn gebaseerd op informatie van afgelopen maandag.

In werkelijkheid ligt het aantal mensen dat kampt met corona veel hoger. Tal van ziektegevallen worden niet gemeld bij de officiële instanties, velen worden niet getest. Tot 1 april registreerde het RIVM 1039 overledenen.