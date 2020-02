Gouden Friese ring uit 7e eeuw gevonden in Wijk bij Duurstede

In een tuin in Wijk bij Duurstede is bij het verwijderen van een buxushaag een gouden Friese ring uit de zevende eeuw gevonden. De vinder heeft het sieraad uit het vroegere Dorestad vandaag overgedragen aan de gemeente Wijk bij Duurstede op voorwaarde dat de ring in Wijk blijft.

Het Rijksmuseum van Oudheden gaat de ring nog nader onderzoeken. Opvallend is de onregelmatige band met verscheidene driehoekige stempels met daarin een wafelpatroon. Een voorlopige speurtocht naar de herkomst leidde naar het terpengebied van Friesland waar in het verleden vaker dergelijke vondsten zijn gedaan die dateerden uit de zesde of zevende eeuw.

„Hoewel het Friese gebied rijkelijk bekend staat om zijn goudschatten, zijn slechts twee ringen met hetzelfde patroon gevonden in Marssum en Ferwerd. De betekenis achter de tekentjes blijft vooralsnog onbekend”, zegt stadsarcheoloog Channa Cohen Stuart. „Buiten het Friese gebied zijn geen parallellen bekend. Hoogstwaarschijnlijk is de ring daar vervaardigd en via diplomatieke wegen of handelscontacten beland in Dorestad, het voormalige Wijk bij Duurstede.”

„In de vroege middeleeuwen waren kostbaarheden en macht onlosmakelijk met elkaar verbonden, vooral omdat gouden voorwerpen toen zo zeldzaam waren. Er is dus mogelijk een link met leden van het Friese koningshuis of andere elitaire groepen”, aldus Cohen Stuart. „Dorestad was destijds een kleine handelsnederzetting waarin de Friese koningen hun grip over het centrale rivierengebied probeerden te vergroten. Ze trokken geregeld tegen de Franken ten strijde, wat ze uiteindelijk verloren. In 719 kwam de nederzetting definitief in handen van de Franken.”

De ruim 1400 jaar oude ring van ongeveer 22 karaats krijgt een speciale plaats in het nieuwe Dorestad Museum, dat over twee jaar wordt geopend in het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede.