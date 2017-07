Goede reis staat of valt met dito voorbereiding

Een goede vakantiereis staat of valt met een goede voorbereiding. En met een beetje flexibiliteit tijdens de reis.

Zaterdag begint de grote uittocht uit de regio Midden-Nederland. Ruim de helft van de miljoenen Nederlanders die vakantie gaan vieren, pakt daarvoor de auto, 40 procent het vliegtuig.

Voor die laatsten is het van belang om ruim op tijd op het vliegveld aan te komen. Schiphol adviseert om twee uur voor vertrek van vluchten binnen Europa aanwezig te zijn en drie uur voor intercontinentale vluchten.

Autovakantie

De meeste mensen gaan dus per auto naar hun plaats van bestemming. Een goede voorbereiding begint dan al bij het boeken. Als je als Nederlander per auto naar Frankrijk wilt, is het handiger om in juli te gaan. Dan ontloop je immers de zwarte zaterdagen in dit favorietste vakantieland (zie graphic).

Zo kan het gebeuren dat een Nederlander die na een vakantie in dit land weer naar het noorden rijdt, een kilometerslange file van medelanders ziet staan in de bakkende zon, terwijl hijzelf probleemloos kan doorrijden.

Een update van de navigatie –die contact heeft met systemen die files aankondigen– is ook handig. Het navigatiesysteem van de schrijver dezes geleidde eens twee achter elkaar rijdende auto’s langs kilometers file in Parijs. Trouwens, als je met meer auto’s gaat, is een ‘bakkie’, een soort telefoon op radiogolven, gemakkelijk voor de onderlinge communicatie.

Over Frankrijk gesproken, dit land verzint telkens iets nieuws. In 2012 besloot de overheid eerst dat er in elke auto een alcoholtest moet zijn. Sinds vorig jaar mogen er echter geen boetes meer worden opgelegd bij afwezigheid van zo’n test in de auto.

Milieusticker

Wel geldt dit jaar de verplichting om een milieusticker te hebben om de steden Parijs, Lyon, Grenoble en Lille in te mogen. Bij Parijs zijn de regels het strengst: iedereen die de stad binnen de ring van de Route Périphérique wil binnenrijden, moet zo’n sticker op de goede plek hebben zitten, op straffe van boetes oplopend van 45 tot 450 euro.

Eén probleempje: de procedure om de sticker aan te vragen duurt hier vier tot zes weken. Met het openbaar vervoer naar Paris-Centre is een goed alternatief. Voor de overige drie steden geldt dat de sticker alleen bij smog nodig is.

Wel is het de bedoeling dat er meer milieuzones komen in grote Franse steden: onder andere in Avignon, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Rouen, Straatsburg en Toulouse.

De Italiaanse meren zijn ook altijd zeer geliefd bij Nederlandse toeristen. Die stuiten vaak op de beruchte files bij de Sint-Gotthardtunnel in Zwitserland. Menig gezin vertrekt daarom op vrijdag, om de tunnel op die dag of zaterdagmorgen te passeren.

Een alternatief is de (tol)tunnel tussen het Zwitserse Martigny en het Italiaanse Aostadal.

De auto moet ook in topconditie zijn. Een beurt voor de vakantie is aan te raden. Let op voldoende spanning in de banden, voor auto, caravan en aanhanger. Een autoband kan makkelijk 3 atmosfeer hebben, ook goed voor een lager brandstofgebruik.

Zorg trouwens ook voor een creditcard, voldoende contanten of een tolvignet voor de tolwegen.

En dan de kinderen achterin. Voldoende kleur- en tekenmateriaal moet aanwezig zijn. Kleine spelletjes zijn ook een aanrader. En dan zijn er altijd nog tel-, en opsomspelletjes, bijvoorbeeld dertien objecten verzinnen met één letter. Zijn de ouders radeloos vanwege het kliergedrag van hun kinderen? Zet een leuke luister- of zang-cd op!

