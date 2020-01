Geneesmiddelensector presenteert gedragscode

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) presenteert vrijdag aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een gedragscode met 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Alle ruim veertig geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de vereniging hebben de code ondertekend. Het is volgens de VIG een code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat.

Een onafhankelijk adviescollege monitort of leden zich aan de code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de code zich verder kan ontwikkelen. Dit college, onder leiding van oud-minister André Rouvoet, publiceert ook een openbaar jaarverslag.

VIG-voorzitter Aarnoud Overkamp: „We geloven niet dat we nu al klaar zijn. De code is aanleiding voor een intensiever gesprek binnen de sector en met de samenleving. Dit is nadrukkelijk bedoeld als een begin.”

In de code staat niets over de prijzen van geneesmiddelen waar vaak discussie over is. „Als branchevereniging kunnen we niks zeggen over een prijzen van individuele leden. Maar deze code is een startpunt waar we verder mee kunnen” aldus een woordvoerster van de vereniging.