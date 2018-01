„DDoS-aanval aangestuurd vanaf servers Rusland”

De cyberaanvallen op ING, ABN AMRO en de Rabobank zijn aangestuurd vanaf computerservers in Rusland. Beveiliger ESET heeft dat ontdekt. Dat wil niet zeggen dat de daders zich in Rusland bevinden, zij kunnen over de hele wereld zijn. En over een motief is nog niets te zeggen. De aanval kan van staatshackers komen, maar ook van criminelen of verveelde pubers.

De daders hebben gebruikgemaakt van een leger van gekaapte computers en slimme apparaten, een zogeheten botnet. Door het schadelijke programma Zbot kunnen ze van afstand de controle overnemen en de apparaten massaal opdracht geven om een bepaalde site te bezoeken. De zogeheten command & control-servers, die de opdrachten voor de huidige aanvalsronde geven, zitten voornamelijk in Rusland.

ESET verwacht dat de aanvallen nog niet voorbij zijn. DDoS-aanvallen zijn eenvoudig online te kopen.

De site van de Belastingdienst was maandag ook kort uit de lucht door een cyberaanval. ESET weet nog niet of die verband houdt met de aanvallen op de banken.