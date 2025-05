Bulgaarse verdachte in beeld voor moord op Iraanse activist

Nissi werd in november 2017 vlak bij zijn huis in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag op straat doodgeschoten. Hij was een van de oprichters van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), een separatistische groepering die streeft naar een Arabische staat in het zuidwesten van Iran.

Sinds 2006 woonde Nissi met zijn gezin in Nederland „omdat ze zich in Iran niet meer veilig voelden”, stelt de politie. In een brief aan de Tweede Kamer liet het kabinet begin 2019 weten dat de AIVD „sterke aanwijzingen” had dat Iran was betrokken bij de moord.

Na de moord konden DNA-sporen worden veiliggesteld, die nu naar de Bulgaar hebben geleid.