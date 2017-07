Burgemeester Amstelveen topvrouw ziekenhuis

Burgemeester Mirjam van ’t Veld van Amstelveen wordt per 1 oktober voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dat maakte het ziekenhuis maandag bekend.

Van ’t Veld begon haar loopbaan als verpleegkundige. Binnen het openbaar bestuur ontwikkelde zij zich vervolgens van raadslid en wethouder bij de gemeente Amersfoort tot burgemeester van de gemeente Maarssen/Stichtse Vecht. Sinds 2014 is ze burgemeester van Amstelveen.

Van’t Veld reageert verheugd op haar benoeming: „Mijn drijfveer was en is: wat kan ik betekenen voor de ander? En of het nu inwoners, medewerkers of patiënten betreft, mensen staan voor mij centraal. Ik kom oorspronkelijk uit de zorg en keer weer terug.”

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) plaatste het ziekenhuis in Ede onlangs voor een half jaar onder verscherpt toezicht wegens een bestuurscrisis. Totdat Van ’t Veld in dienst treedt, blijft de interim-voorzitter van de raad van bestuur Wander Blaauw in functie.