Boa’s blij met maatregelen: ‘dicht’ is eenvoudig te handhaven

De vakbond BOA ACP is blij met de nieuwe coronamaatregelen. „Het maatregelenpakket is helder en goed uitlegbaar, op straat goed te verkopen naar mensen toe”, is de conclusie van woordvoerder Richard Gerrits.

De maatregelen maken het voor boa’s op straat beter werkbaar, ook omdat het takenpakket met de sluiting van de horeca kleiner wordt. „De horeca gaat dicht, nu is er geen onduidelijkheid meer over of er al opgeruimd wordt of dat er nog wordt nageborreld. We vragen om duidelijke regels, dit is de duidelijkheid die we verwachten”, vat Gerrits de persconferentie van dinsdagavond kort samen. Ook is hij blij dat er gewerkt wordt aan een mondkapjesplicht.

„De supermarkten weten denk ik goed dat ze mensen aan de deur moeten zetten, die ervoor zorgen dat winkelwagens schoon zijn en er maximaal zoveel mensen binnen zijn, zoals ze eerst ook hebben gedaan”, zegt Gerrits. Wanneer de ondernemers zich daar niet aan houden, kan sluiting door handhavers volgen. „Zo hoort het te gaan. Iedereen die geld wil verdienen, heeft daar ook zelf verantwoordelijkheid in”, stelt hij. „We moeten terug naar de discipline van begin maart. Vier weken streng zijn, dan kunnen we wellicht weer kerst en oud en nieuw vieren met elkaar.”