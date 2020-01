Bidon moet kind meer water laten drinken

De kinderen van het Zeeuws-Vlaamse kindcentrum Moerschans kregen woensdag van de gemeente Hulst en de stichting Hulst voor Elkaar een gekleurde bidon met hun naam erop. De fles moet ervoor zorgen dat leerlingen meer water gaan drinken.

Onderwijsassistent en kindervoedingscoach Nicole Wauters is enthousiast over de komst van de gepersonaliseerde flessen. „Door de leerlingen en ouders is de bidon ook met open armen ontvangen. Ouders zeggen: We gaan ook thuis het drinken van water stimuleren. Dat vind ik heel positief.”

Waarom zo’n aandacht voor het drinken van water?

„Moerschans is sinds dit schooljaar bezig om het predicaat Gezonde School te krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je in kleine stappen je school steeds wat gezonder maken. Zo hebben we een paar weken geleden drie dagen lang bijgehouden wat onze leerlingen meenemen om tijdens de pauze te eten en te drinken. Conclusie: er wordt best veel fruit gegeten. Dat vinden we top. Toch zagen we ook heel wat koeken en pakjes melk, chocolademelk of sap uit de rugtassen tevoorschijn komen. Daar zijn we wat minder enthousiast over.”

Kinderen hebben toch melk nodig?

„Zeker. Twee bekers melk op een dag is goed voor hen. Het is ook niet onze bedoeling de kinderen enkel water te laten drinken. Wat veel mensen echter niet weten –en wat we woensdag bij de uitreiking van de bidons aan de leerlingen en hun ouders hebben verteld–, is dat er in een pakje melk veel suiker zit: gelijk aan 2,5 suikerklontje. Een pakje chocolademelk bevat zelfs zes suikerklontjes.”

Waar is water goed voor?

„Het bevordert de concentratie, het is goed voor de bloedsomloop, het haalt slechte stoffen uit je lichaam en zo zijn er nog meer voordelen. Toen we dat woensdag aan de leerlingen uitlegden, waren ze echt onder de indruk. De oh’s en ah’s waren niet van de lucht. Ze zijn daardoor echt gemotiveerd om daadwerkelijk water te gaan drinken.”

Hebben de docenten ook een bidon gekregen?

„Er waren na de uitreiking van de bidons geen exemplaren meer over voor de leerkrachten. Die vroegen echter wel of zij er ook een kregen. Toen hebben een paar leerlingen nog een extra doos opgehaald. Juffen en meesters hebben een voorbeeldfunctie. Het is daarom belangrijk dat zij voor de klas ook water drinken; goed voorbeeld doet goed volgen.”

Mogen de leerlingen ook tijdens de les water drinken?

„Jazeker. De bidons blijven op school. Aan het begin van de dag vullen de leerlingen hun fles en zetten hem op of onder hun tafel –afhankelijk van de regels van de leerkracht– zodat ze er tijdens de les uit kunnen drinken.”

