Barnevelds museum toont schetsen voor staatsieportret koningin Beatrix

Schetsen die kunstenaar Herman Gordijn maakte voor zijn staatsieportret van koningin Beatrix uit 1982 zijn binnenkort te zien in Barneveld. Museum Nairac heeft een expositie met veel onbekend werk van de kunstenaar.

Gordijn, die beschermheer van het museum was, woonde en werkte van 1984 tot aan zijn overlijden in het buitengebied tussen Barneveld en Terschuur. Bij het leegruimen van zijn atelier zijn veel voorstudies, schetsboeken en etsplaten aangetroffen. Samen met bekend werk van Gordijn wordt een selectie daarvan tentoongesteld. Daaronder zijn ook portretjes die Gordijn (1932-2017) schetste tijdens de vele teken- en schildersessies voor het staatsieportret op Huis ten Bosch. Met de expositie, van 17 november tot en met 30 maart, wil het museum inzicht verschaffen in het werkproces van de kunstenaar. Bij de samenstelling van de tentoonstelling was de levenspartner van de kunstenaar, prof. dr. Joseph Kessels, als gastconservator betrokken.