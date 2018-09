Aantal vechtscheidingen neemt toe

Het aantal vechtscheidingen is de afgelopen jaren toegenomen. Liep in 2013 nog een op de tien echtscheidingen uit op een vechtscheiding, dit jaar steeg dat tot een op de vier.

Dat blijkt uit onderzoek onder 293 echtscheidingsmediators van de vereniging Gecertificeerde Mediators. Vechtscheidingen zijn „echtscheidingen die uitlopen op een groot gevecht dat voor de rechter en door advocaten wordt gestreden, en waarbij het doel, behalve scheiden, ook is om de ander materiële of immateriële schade te berokkenen.”

Het aantal vechtscheidingen liep volgens de mediators op van 10 procent in 2013, via 20 procent in 2015 naar 24 procent in de eerste maanden van dit jaar.

De belangrijkste reden voor een vechtscheiding is onverwerkt oud zeer. Dat kan variëren van het systematisch vergeten van de trouwdag tot een korte affaire in het verleden.

Zoek hulp wanneer problemen in huwelijksrelatie dominant worden

„Het gaat er vooral om dat een van de partners of beiden niet het gevoel heeft zijn zorgen daarover bespreekbaar te kunnen maken. Dit leidt tot een ongezonde vicieuze cirkel, die uiteindelijk eindigt in een vechtscheiding”, verklaart woordvoerder Dennis Bosman van de vereniging Gecertificeerde Mediators.

Financiële problemen

Na onverwerkt oud zeer vormen vreemdgaan van de man en daarna van de vrouw de belangrijkste oorzaken van een vechtscheiding.

Ook financiële problemen vergroten de kans op een vechtscheiding. Het is de vierde belangrijkste reden waarom mensen in een vechtscheiding belanden, boven lichamelijk geweld.

De mediators concluderen dat „waar financiën op het spel staan, vaker ruzie voorkomt.”

De bemoeienis van de schoonfamilie is ook vaak een belangrijke factor bij vechtscheidingen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bemoeienis van de schoonouders met de (al dan niet religieuze) opvoeding van de kinderen, vakantiebestemmingen of –opnieuw– geldzaken.

Bij echtscheidingen die niet uitlopen op een vechtscheiding, liggen de redenen anders. De belangrijkste oorzaak hierbij is dat de partners geen vertrouwen meer in elkaar hebben, snel gevolgd door het gevoel dat ze „op elkaar zijn uitgekeken.”

Ook botsende karakters worden relatief vaak genoemd, terwijl pas daarna mannen en vrouwen die vreemdgaan als reden worden aangegeven door de mediators.

Vrouwen

Over het algemeen vragen vrouwen vaker een echtscheiding aan dan mannen.

Van de mediators constateert 53 procent dat het vooral vrouwen zijn die een echtscheiding aanvragen, 40 procent ziet weinig verschil tussen welke sekse de scheiding aanvraagt.

Bij vier van de vijf echtscheidingen (78 procent) zijn minderjarige kinderen betrokken.

Het blijkt dat ouders bij voorkeur tijdens de vakanties deze kinderen over de echtscheiding vertellen: de grootste jaarlijkse pieken in echtscheidingen zijn in september en januari.